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РЖД ввела скидки до 50% на перевозки руды и металлов в некоторых районах

Правление ОАО «РЖД» одобрило скидки на перевозки различных грузов по нескольким направлениям в России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Правление ОАО «РЖД» одобрило скидки на перевозки различных грузов по нескольким направлениям в России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

До конца 2026 года будут действовать следующие скидки:

25% — на перевозки железной руды и железорудного концентрата в полувагонах со станции Воронцовка на станции Верхняя и Серов-Заводской в Свердловской области;

50% — на перевозки проката черных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской в том же регионе;

15,6% — на внутрироссийские перевозки листовой стали со всех станций на станцию Бужаниново в Московской области;

34,7% — на внутрироссийские и зарубежные перевозки труб из черных металлов со станции Бужаниново на станции в 11 регионах России, а также в прямом сообщении с Казахстаном и Узбекистаном;

10,6% — на экспортные перевозки карбамида в вагонах со станции Сала на станцию Лужская в Ленинградской области;

23,9% — на внутрироссийские перевозки прочих видов проката черных металлов со станции Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае.

Кроме того, скидка в 22,1% будет действовать до 31 марта 2027 года на перевозки руд отдельных металлов в полувагонах со станции Февральск на станцию Тыгда в Амурской области. До 30 июня 2028 года перевозить стабильный газовый бензин в цистернах со станции Биклянь в Ленинградскую и Мурманскую области можно будет со скидкой в 17,4%.