РЖД ввела скидки до 50% на перевозки руды и металлов в некоторых районах

Правление ОАО «РЖД» одобрило скидки на перевозки различных грузов по нескольким направлениям в России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
До конца 2026 года будут действовать следующие скидки:
25% — на перевозки железной руды и железорудного концентрата в полувагонах со станции Воронцовка на станции Верхняя и Серов-Заводской в Свердловской области;
50% — на перевозки проката черных металлов в полувагонах со станций Войновка и Серов-Заводской в том же регионе;
15,6% — на внутрироссийские перевозки листовой стали со всех станций на станцию Бужаниново в Московской области;
34,7% — на внутрироссийские и зарубежные перевозки труб из черных металлов со станции Бужаниново на станции в 11 регионах России, а также в прямом сообщении с Казахстаном и Узбекистаном;
10,6% — на экспортные перевозки карбамида в вагонах со станции Сала на станцию Лужская в Ленинградской области;
23,9% — на внутрироссийские перевозки прочих видов проката черных металлов со станции Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае.
Кроме того, скидка в 22,1% будет действовать до 31 марта 2027 года на перевозки руд отдельных металлов в полувагонах со станции Февральск на станцию Тыгда в Амурской области. До 30 июня 2028 года перевозить стабильный газовый бензин в цистернах со станции Биклянь в Ленинградскую и Мурманскую области можно будет со скидкой в 17,4%.