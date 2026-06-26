РЖД ввела скидки до 50% на перевозки руды и металлов в некоторых районах

Кроме того, скидка в 22,1% будет действовать до 31 марта 2027 года на перевозки руд отдельных металлов в полувагонах со станции Февральск на станцию Тыгда в Амурской области. До 30 июня 2028 года перевозить стабильный газовый бензин в цистернах со станции Биклянь в Ленинградскую и Мурманскую области можно будет со скидкой в 17,4%.