В Кстовском районе строительство школы на 1225 мест одобрила госэкспертиза

Проект школы на 1225 ученических мест в деревне Крутой Кстовского района получил одобрение госэкспертизы. Соответствующие сведения размещены в ГИС ЕГРЗ.
Строительство планируется на улице Вишневой. Документация по проекту, включая результаты инженерных изысканий, прошла проверку — положительное заключение выдано 25 июня. Функции застройщика возложены на калужское ООО «Стройцентр», разработкой проектной документации занималось брянское ООО «Технология».
Вопрос нехватки образовательных учреждений в деревне привлекал внимание на высоком уровне: в 2024 году местные жители обращались к властям с жалобой на отсутствие обещанных школы и детского сада. В последующих разъяснениях властей фигурировал срок ввода объектов — 2027 год.
Ранее 197 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл в Нижнем Новгороде.