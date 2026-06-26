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В Кстовском районе строительство школы на 1225 мест одобрила госэкспертиза

Документация по проекту, включая результаты инженерных изысканий, прошла проверку — положительное заключение выдано 25 июня.

Проект школы на 1225 ученических мест в деревне Крутой Кстовского района получил одобрение госэкспертизы. Соответствующие сведения размещены в ГИС ЕГРЗ.

Строительство планируется на улице Вишневой. Документация по проекту, включая результаты инженерных изысканий, прошла проверку — положительное заключение выдано 25 июня. Функции застройщика возложены на калужское ООО «Стройцентр», разработкой проектной документации занималось брянское ООО «Технология».

Вопрос нехватки образовательных учреждений в деревне привлекал внимание на высоком уровне: в 2024 году местные жители обращались к властям с жалобой на отсутствие обещанных школы и детского сада. В последующих разъяснениях властей фигурировал срок ввода объектов — 2027 год.

Ранее 197 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл в Нижнем Новгороде.