В Кстовском районе строительство школы на 1225 мест одобрила госэкспертиза

Вопрос нехватки образовательных учреждений в деревне привлекал внимание на высоком уровне: в 2024 году местные жители обращались к властям с жалобой на отсутствие обещанных школы и детского сада. В последующих разъяснениях властей фигурировал срок ввода объектов — 2027 год.