Правительство списало регионам более ₽48 млрд долгов по бюджетным кредитам

Правительство России приняло решение списать две трети задолженности по бюджетным кредитам еще восьми регионам страны. Общий объем списанных обязательств превысил 48 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Мера распространяется на Удмуртию, Волгоградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Рязанскую и Челябинскую области. В правительстве отметили, что решение принято во исполнение поручения президента и направлено на снижение долговой нагрузки субъектов Российской Федерации.
Высвобождающиеся средства регионы должны использовать не на текущие расходы, а на реализацию проектов развития. В числе основных направлений названы капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и развитие другой инфраструктуры.
Кроме того, средства планируется направлять на модернизацию опорных населенных пунктов, развитие особых экономических зон и пополнение региональных фондов развития промышленности. В кабмине рассчитывают, что снижение долговой нагрузки позволит субъектам быстрее реализовывать проекты, связанные с обновлением городской среды и коммунальной инфраструктуры.
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