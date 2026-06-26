Правительство списало регионам более ₽48 млрд долгов по бюджетным кредитам

Высвобождающиеся средства регионы должны использовать не на текущие расходы, а на реализацию проектов развития. В числе основных направлений названы капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и развитие другой инфраструктуры.