Предприниматели Комсомольска-на-Амуре могут компенсировать часть затрат на развитие бизнеса

Напомним, что меры поддержки МСП оказывает и «Мой бизнес». В мае хабаровский краевой центр объявил о приеме заявок на получение комплексных услуг, в числе которых разработка сайта, цифровизация бизнеса, настройка и подключение к системе «Честный знак» и другие.