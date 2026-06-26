Предприниматели Комсомольска-на-Амуре могут компенсировать часть затрат на развитие бизнеса

Администрация Комсомольска-на-Амуре начала принимать заявки на предоставление льгот субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в приоритетных видах деятельности. Бизнесменам Города юности компенсируют затраты, связанные с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг и прочими расходами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предприниматели до 27 июля 2026 года могут направить заявление и получить из городской казны до 500 тысяч рублей и возместить 50% понесенных затрат. Мера поддержки предоставляется субъектам МСП, занимающихся сельским хозяйством, производством, строительством, образованием и другими видами деятельности.
Подробнее узнать о мерах поддержки и подать заявку можно на портале предоставления мер господдержки по ссылке. Телефон для справок: 8 (4217) 52−28−93, 8 (4217) 52−25−29.
Напомним, что меры поддержки МСП оказывает и «Мой бизнес». В мае хабаровский краевой центр объявил о приеме заявок на получение комплексных услуг, в числе которых разработка сайта, цифровизация бизнеса, настройка и подключение к системе «Честный знак» и другие.