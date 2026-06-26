ВТБ ожидает дальнейшие изменения ставки в «гомеопатическоих» дозах

При этом банк предупреждает о значительном пересмотре прогнозного диапазона на 2027 год: если ранее средняя ключевая ставка на следующий год оценивалась в 8−10%, то теперь, по оценке ВТБ, диапазон может быть поднят до 10−12%. Согласно расчетам банка, каждый 1% ВВП первичного бюджетного дефицита будет вынуждать ЦБ повышать прогноз средней ключевой ставки на 1−1,5 п.п.