В Волгограде обсудили строительство туристического комплекса на Сарпинском

В январе 2025 года перспективы развития Сарпинского обсудили в столице при участии представителей института Генплана Москвы, и двух компаний — «Лидер» и «Сарпинский Развитие». Уже в марте стартовало проектирование моста, который свяжет остов с «большой землей».