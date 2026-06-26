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В Волгограде обсудили строительство туристического комплекса на Сарпинском

В настоящее время межведомственная рабочая группа решает задачи первого этапа, в частности идет проектирование моста на остров.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с гендиректором ЗАО «Лидер» Анатолием Гавриленко. Компания участвует в реализации флагманского проекта по формированию круглогодичного историко-культурного туристического комплекса на острове Сарпинском в Волгограде.

«В настоящее время межведомственная рабочая группа решает задачи первого этапа, в частности идет проектирование моста на остров Сарпинский», — сообщают в пресс-службе администрации региона.

Туристический кластер будут создавать с нуля. На крупнейшем на Волге острове, который территориально относится к Кировскому району Волгограда, планируется создать современный центр семейного отдыха, досуга и развития.

Местные жители говорят, что после реализации проекта в области регионе появятся собственные Мальдивы. Власти подчеркивают: реализация проекта станет новой точкой роста экономики и позволит решить задачи нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В январе 2025 года перспективы развития Сарпинского обсудили в столице при участии представителей института Генплана Москвы, и двух компаний — «Лидер» и «Сарпинский Развитие». Уже в марте стартовало проектирование моста, который свяжет остов с «большой землей».

В июне 2026-го его строительство обсудили губернатор Андрей Бочаров и глава Росавтодора Роман Новиков.