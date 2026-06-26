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В Екатеринбурге снесут многоэтажку на Малышева

Во Втузгородке снесут пятиэтажку 1930-х годов.

В Екатеринбурге снесут пятиэтажный дом на улице Малышева, 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя их открытых данных, дом во Втузгородке был построен в 1933 году, в нем расположена 161 квартира.

В постановлении сказано, что участок земли под многоквартирным домом площадью 3912 квадратных метров планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку.

Собственникам помещений направят готовые проекты соглашений об изъятии участка и расположенного на нем имущества. Они смогут отказаться от имущества добровольно, а в случае, если этого не произойдет, то администрация по истечению трех месяцев имеет право подать в суд.