Экшн-камера байкерши МотоТани подала сигнал в Москве через месяц после ее гибели

Технически это означает, что камера и телефон в тот момент находились в непосредственной близости. Именно на этом гаджете, по мнению Юрия, могли сохраниться реальные кадры последних минут перед аварией и самого момента столкновения. При этом ранее турецкие следователи выдвигали версию, что камеру на месте аварии все же нашли и передали одному из участников ДТП. Однако в феврале 2026 года, когда прокуратура Москвы отправила материалы дела на дополнительную проверку, информация о московской активности камеры так и не была полноценно проверена официально.