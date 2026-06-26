Уровень газификации в Челябинской области достиг 80%

Челябинская область в области газификации уже достигла уровня 78,5%, что на 3% выше среднероссийского показателя. В 2025 году к сетям газоснабжения было подключено более 12 тысяч домовладений, а с 2021 года, когда стартовала программа социальной догазификации, построено газопроводов к 56,5 тысячи домов. В ближайшие годы планируется газифицировать еще около 50 тысяч домовладений, а с учетом садоводческих товариществ — до 65 тысяч. Об этом заявили на пресс-конференции представители региональных министерств ЖКХ и соцотношений, а также компании «Газпром газораспределение Челябинск».