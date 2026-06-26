СФР оплатит больничные 160 самозанятым в Волгограде

В Волгоградской области 160 самозанятых жителей смогут получать больничные выплаты через региональное отделение Социального фонда. В Волгограде право на пособие по временной нетрудоспособности появилось у участников программы добровольного страхования.
Чтобы получать выплаты, самозанятым нужно подать заявление в Отделение СФР по Волгоградской области через портал госуслуг, приложение «Мой налог» или клиентскую службу. Также необходимо регулярно платить взносы — ежемесячно или сразу за год. С начала года самозанятые в Волгоградской области уже внесли 735 тыс рублей.
Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. Доступны варианты 35 000 или 50 000 рублей. В месяц это 1 344 или 1 920 рублей, а при оплате за год — 16 128 или 23 040 рублей. По данным СФР, в программу уже вступили около 500 человек, но взносы платят 160.
Право на выплаты возникает через 6 месяцев после начала уплаты взносов. При наступлении страхового случая пособие назначается и выплачивается в течение 10 рабочих дней после согласия застрахованного лица.
В СФР напоминают, что консультации доступны по единому номеру 8−800−100−00−01.
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