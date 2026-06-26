СФР оплатит больничные 160 самозанятым в Волгограде

Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. Доступны варианты 35 000 или 50 000 рублей. В месяц это 1 344 или 1 920 рублей, а при оплате за год — 16 128 или 23 040 рублей. По данным СФР, в программу уже вступили около 500 человек, но взносы платят 160.