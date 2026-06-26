Башкирия и Беларусь создадут совместный медицинский кластер

Сейчас башкирская «Медстальконструкция» и белорусская «Сайнс солюшнс» уже начали поставлять в учреждения здравоохранения и образования двух республик комплектующие для уникальных медицинских рециркуляторов с удаленным управлением. А «ЕСМ-Станкомонтаж» совместно с предприятиями Беларуси организовали импортозамещение для фармацевтического сектора — речь идет про оснастки, матрицы и пуансоны для фармацевтической отрасли.