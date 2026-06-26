Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане разработали первый отечественный комбикорм для верблюдов

Ученые Казахского научно-исследовательского института пищевой и перерабатывающей промышленности разработали первый в Казахстане экструдированный комбикорм для лактирующих верблюдиц с биологически активной добавкой на основе полыни, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Разработка не имеет отечественных аналогов и уже подтвердила свою эффективность в ходе научных испытаний.

Новый корм повысил надои и качество молока.

В течение четырех недель специалисты изучали влияние нового комбикорма на молочную продуктивность животных.

Результаты показали положительный эффект:

среднесуточный удой увеличился на 100 мл на одну верблюдицу; содержание жира в молоке выросло на 1,92%; содержание белка увеличилось на 1,52%; сухой обезжиренный молочный остаток вырос на 0,91%.

По словам ученых, корм способствует более эффективному использованию питательных веществ организмом животных.

В основе разработки — казахстанская полынь.

Главной особенностью нового комбикорма стала биологически активная добавка, созданная на основе полыни — растения, широко распространенного в Казахстане.

Благодаря современным технологиям переработки исследователям удалось создать функциональный корм, который повышает продуктивность животных и одновременно позволяет эффективнее использовать отечественное растительное сырье.

Разработка особенно важна для засушливых регионов.

Новый комбикорм ориентирован прежде всего на хозяйства, расположенные в регионах с засушливым климатом, где верблюдоводство остается одним из наиболее перспективных направлений животноводства.

Внедрение новой разработки позволит:

повысить эффективность производства верблюжьего молока; расширить использование отечественного сырья; повысить продуктивность животных; увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Что это дает отрасли.

Разработка казахстанских ученых открывает новые возможности для развития верблюдоводства и кормовой промышленности. Использование отечественного сырья и современных технологий может повысить рентабельность хозяйств, увеличить производство качественного верблюжьего молока и укрепить позиции Казахстана в этом перспективном направлении аграрной науки.