В Казахстане разработали первый отечественный комбикорм для верблюдов

Разработка не имеет отечественных аналогов и уже подтвердила свою эффективность в ходе научных испытаний.
Новый корм повысил надои и качество молока.
В течение четырех недель специалисты изучали влияние нового комбикорма на молочную продуктивность животных.
Результаты показали положительный эффект:
среднесуточный удой увеличился на 100 мл на одну верблюдицу; содержание жира в молоке выросло на 1,92%; содержание белка увеличилось на 1,52%; сухой обезжиренный молочный остаток вырос на 0,91%.
По словам ученых, корм способствует более эффективному использованию питательных веществ организмом животных.
В основе разработки — казахстанская полынь.
Главной особенностью нового комбикорма стала биологически активная добавка, созданная на основе полыни — растения, широко распространенного в Казахстане.
Благодаря современным технологиям переработки исследователям удалось создать функциональный корм, который повышает продуктивность животных и одновременно позволяет эффективнее использовать отечественное растительное сырье.
Разработка особенно важна для засушливых регионов.
Новый комбикорм ориентирован прежде всего на хозяйства, расположенные в регионах с засушливым климатом, где верблюдоводство остается одним из наиболее перспективных направлений животноводства.
Внедрение новой разработки позволит:
повысить эффективность производства верблюжьего молока; расширить использование отечественного сырья; повысить продуктивность животных; увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Что это дает отрасли.
Разработка казахстанских ученых открывает новые возможности для развития верблюдоводства и кормовой промышленности. Использование отечественного сырья и современных технологий может повысить рентабельность хозяйств, увеличить производство качественного верблюжьего молока и укрепить позиции Казахстана в этом перспективном направлении аграрной науки.