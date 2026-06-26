Новый терминал краснодарского аэропорта планируют открыть в середине 2027 года

По его словам, на текущем этапе проект предполагает выход на пусконаладочные работы уже в 2026 году. Окончательная сдача объекта намечена на середину 2027 года. К этому моменту планируется завершить строительство здания терминала внутреннего сектора, закончить устройство перронных покрытий и приступить к реализации решений по организации воздушного пункта пропуска в международной части комплекса.