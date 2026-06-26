Фейковый приказ облпромторга завирусился в чатах Волгоградской области

Приказ облпромторга и ТЭК о введении ограничений на топливо завирусился 26 июня в волгоградских чатах. В комитете поясняют: информация о том, что в регионе вводится ограничение на отпуск бензина и дизеля в объеме не более пяти литров в течение 12 часов — ни что иное как фейк.
Не соответствует истине и то, что нефтеперерабатывающим предприятиям предписано перейти на выпуск «суррогатных и низкотехнологичных стандартов топлива».
«На самом деле такого “приказа” не существует. Подобных решений не принималось», — сообщают в комитете. И поясняют: информацию вбрасывают, чтобы создать ажиотажный спрос и дестабилизировать ситуацию.
Волгоградцев просят доверять нужно только официальным сообщениям.
Утром 26 июня в облпромторге и ТЭК подтвердили, что ситуация на топливном рынке региона остается под контролем, запасы топлива достаточны, его постоянно доставляют на АЗС с учетом значительно возросшего спроса.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что спрос на топливо в России вырос на 20−30% из-за ажиотажа. Однако запасов сырья в стране достаточно, а крупные нефтяные компании задействовали резервы, которые ранее не использовались. приводит его слова kommersant.ru.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что на заправках «Лукойла» объем отпуска бензина сократили до 20 литров.