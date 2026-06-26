Фейковый приказ облпромторга завирусился в чатах Волгоградской области

Приказ облпромторга и ТЭК о введении ограничений на топливо завирусился 26 июня в волгоградских чатах. В комитете поясняют: информация о том, что в регионе вводится ограничение на отпуск бензина и дизеля в объеме не более пяти литров в течение 12 часов — ни что иное как фейк.