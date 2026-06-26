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В посёлке Ровно-Владимировка строят новый ФАП

В современном модульном здании Волжской районной клинической больницы помощь будут получать жители посёлка и близлежащего населённого пункта Культура.

Общая численность прикреплённого населения составляет около 470 человек, среди которых есть и дети. Посёлок активно развивается, сюда переезжают новые семьи.

В настоящее время медицинскую помощь в посёлке оказывает медицинская сестра Елена Теленкова, которая работает здесь с сентября 2023 года. Специалист является участником программы «Земский фельдшер».

Площадь нового медицинского пункта будет больше, что позволит создать дополнительное пространство для приёма пациентов и работы персонала. В здании появятся кондиционеры для поддержания комфортной температуры в любое время года.

«Новый ФАП, конечно, будет лучше — больше площадь, современные условия. Я очень жду открытия», — поделилась медсестра.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.