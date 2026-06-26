Перебои с топливом на АЗС в Нижегородской области временны — минэнерго

При этом розничные цены на моторное топливо не подлежат государственному регулированию. Вместе с тем антимонопольные службы получили поручение вести контроль за уровнем цен на бензин и дизтопливо, а также оперативно реагировать на случаи необоснованного завышения стоимости со стороны участников рынка.