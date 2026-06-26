Перебои с топливом на АЗС в Нижегородской области временны — минэнерго

В Нижегородской области фиксируется нехватка топлива на автозаправочных станциях — причина в резком росте потребительского спроса. Разъяснения по ситуации предоставило Министерство энергетики и ЖКХ региона в своих социальных сетях.
Трудности с обеспечением бензином наблюдаются в области на протяжении нескольких недель. Для оценки обстановки на местах губернатор Глеб Никитин лично посетил одну из АЗС областного центра.
В Минэнерго подчёркивают, что перебои носят временный характер. Высокий темп реализации горючего превысил плановые показатели, из‑за чего действующие графики поставок оказались недостаточными. Это спровоцировало образование очередей у АЗС и формирование ситуации, схожей с дефицитом.
При этом розничные цены на моторное топливо не подлежат государственному регулированию. Вместе с тем антимонопольные службы получили поручение вести контроль за уровнем цен на бензин и дизтопливо, а также оперативно реагировать на случаи необоснованного завышения стоимости со стороны участников рынка.
Ранее нижегородский губернатор обсудил ситуацию с топловом с главой Минэнерго РФ.