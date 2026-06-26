Новак сообщил, что власти перестраивают логистику на рынке топлива

В шести регионах Приволжья также ввели лимиты. В Татарстане они коснулись лишь отдельных АЗС, однако в Самарской области до 8 июля разрешено заправлять только до 40 литров бензина и не более 100 литров дизеля в бак. 30 литрами бензина ограничены водители в Саратовской области. В Ульяновской области можно приобрести не более 40 литров бензина на машину, а дизель — не более 100 литров на легковой автомобиль и не более 300 литров для грузовиков и автобусов.