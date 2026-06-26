Мусоросортировочный комплекс в Южноуральске запустят в июле

В Южноуральске готовится к запуску мусоросортировочный комплекс. Минэкологии Челябинской области проверило состояние объекта, где уже завершены строительные и пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас на прилегающей территории заканчивается благоустройство. Уже в июле комплекс примет первую партию твердых коммунальных отходов для извлечения вторсырья.
«Запуск мусоросортировочного комплекса в Южноуральске позволит направлять на обработку до 50 тысяч тонн отходов в год. Наша цель — сокращение объемов захоронения и вовлечение ресурсов во вторичный оборот», — пояснила замминистра — начальник управления организации обращения с отходами регионального Минэкологии Юлия Жукова.
Напомним, одна из ключевых задач, обозначенных президентом, — создание экономики замкнутого цикла. К 2030 году в России должны сортировать все 100% ТКО и вовлекать в оборот минимум 25% вторсырья. Открытие комплекса в Южноуральске — это вклад региона в достижение этого показателя.
Напомним, в селе Чишма построят мусорный полигон в 2026 году.