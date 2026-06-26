Мусоросортировочный комплекс в Южноуральске запустят в июле

Напомним, одна из ключевых задач, обозначенных президентом, — создание экономики замкнутого цикла. К 2030 году в России должны сортировать все 100% ТКО и вовлекать в оборот минимум 25% вторсырья. Открытие комплекса в Южноуральске — это вклад региона в достижение этого показателя.