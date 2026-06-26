Владимир Путин отметил роль Нижегородской области в сотрудничестве с Беларусью

Президент России Владимир Путин отметил вклад Нижегородской области в реализацию совместных промышленных проектов с Беларусью. Обращаясь к участникам XIII Форума регионов России и Беларуси, глава государства подчеркнул успешное развитие производственной кооперации между регионом и белорусскими предприятиями.
Говоря об авиастроительной отрасли, президент сообщил, что заводы гражданской авиации Беларуси наладили тесное взаимодействие с межрегиональным кластером. В этот кластер, занимающийся выпуском современных лайнеров «МС-21» и «Сухой Суперджет — 100», входит Нижегородская область наряду с Иркутской, Ульяновской и Воронежской областями.
Кроме того, Владимир Путин затронул тему сотрудничества в сфере электроники.
«Ведущие белорусские заводы “Интеграл” и “Планар” поставляют компоненты для производств электроники в Татарстане, Нижегородской и Московской областях», — сказал Владимир Путин.
Также в ходе своего обращения президент упомянул другие совместные интеграционные проекты, в частности, работу конструкторских бюро Свердловской и Брестской областей над созданием легкого многоцелевого самолета «Освей».