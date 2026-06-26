Скидок не будет. Какие налоговые новшества ждут волгоградцев в 2026 году

К примеру, прежде при исчислении транспортного налога за легковой автомобиль до 100 лошадиных сил применялась налоговая ставка 9 рублей за 1 л.с., а за 2025 год будет применена ставка 10 рублей. За легковой автомобиль свыше 100 л.с. до 150 л.с. вместо ставки 20 рублей будет применяться налоговая ставка 23 рубля.