Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» пройдет в Казани в октябре и станет ежегодным

Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ», который проводится в Татарстане, может стать ежегодным событием. Соответствующее распоряжение Правительства РТ находится на стадии антикоррупционной экспертизы.
Предполагается, что форум будет проходить в Казани ежегодно, начиная с 2026 года. В этом году мероприятие состоится 15−16 октября. Для его организации будет сформирован Республиканский организационный комитет.
Возглавит оргкомитет Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Заместителями станут руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и заместитель Премьер-министра — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров. В комитет войдут представители различных ведомств, организаций и деловых сообществ. Оператором форума определена АНО «Дирекция международных программ».
Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д. сообщил, что форум 2026 года станет более масштабным, с увеличением числа индийских участников, расширением деловой программы и подписанием новых соглашений.
Талия Минуллина подчеркнула, что предыдущий форум продемонстрировал востребованность прямого диалога между регионами России и Индии. Первый «ТАЙМ» собрал около 3,5 тысячи участников и привел к подписанию 19 соглашений.
«Мы увидели большой интерес со стороны бизнеса, органов власти, университетов и экспертного сообщества обеих стран. Именно поэтому было принято решение сделать форум ежегодным», — цитирует ИА «Татар-информ» руководителя АИР РТ.
В этом году форум пройдет на площадке «Казань Экспо».
«В прошлом году ИТ-парк имени Башира Рамеева оказался фактически заполнен — мы увидели, что площадка уже не может вместить всех желающих принять участие. Поэтому расширение форума стало закономерным шагом», — пояснила Минуллина.
Ожидается большее число участников, расширение выставки и деловой программы, с целью укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также достижения целевого показателя товарооборота в 100 млрд долларов.
Сотрудничество России и Индии активно развивается, включая сферу промышленности, IT, образования, науки, сельского хозяйства и культуры.
Экономист Михаил Беляев отметил, что развитие российско-индийского сотрудничества соответствует глобальным тенденциям смещения мирового развития в Юго-Восточную Азию. Индия, как крупная индустриальная держава, предлагает дополнительные возможности для российских регионов.
Несмотря на дисбаланс в текущей двусторонней торговле (преобладание российских энергоносителей и вооружений), ведется работа по его сбалансированию, в том числе через расширение импорта индийской продукции.
Межрегиональное сотрудничество, по мнению Беляева, играет важную роль, а Татарстан, как крупная индустриальная единица, имеет значительный потенциал для развития связей с Индией.
Первый форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» в октябре 2025 года собрал около 3,5 тыс. участников и завершился подписанием 19 соглашений.