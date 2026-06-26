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Съезд с Северного моста в Воронеже закроют на две недели

Ограничения начнут действовать с 28 июня.

Источник: АиФ Воронеж

Съезд с Северного моста на улицу 25 Января в Воронеже закроют с воскресенья, 28 июня. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Ограничения начнут действовать с 15:00. Планируется, что они продлятся до 18:00 14 июля.

Ограничения связаны с реконструкцией Остужевской развязки. В указанный период подрядная организация продолжит строительство ливневой канализации.

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