Съезд с Северного моста в Воронеже закроют на две недели

Съезд с Северного моста на улицу 25 Января в Воронеже закроют с воскресенья, 28 июня. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Ограничения начнут действовать с 15:00. Планируется, что они продлятся до 18:00 14 июля.
Ограничения связаны с реконструкцией Остужевской развязки. В указанный период подрядная организация продолжит строительство ливневой канализации.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше