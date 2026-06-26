В Перми чиновников оштрафовали за июньский отчет по уборке снега

Сотрудников администрации одного из районов Перми привлекли к дисциплинарной ответственности за ответ по обращению жительницы о плохой уборке снега, поданному в феврале. Ответ по запросу поступил лишь летом и подкреплялся фотографиями, сделанными в июне, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Ранее в соцсетях появилась информация, что пермячка, пожаловавшаяся в феврале на некачественную уборку снега возле своего дома, получила ответ от администрации в конце июня. К нему были приложены летние снимки дороги.
В мэрии пояснили, что система портала «Управляем вместе» для закрытия обращения требует подтверждающих фотографий, которые в данном случае не были предоставлены своевременно. Обращение касалось уборки дворовой территории, за которую отвечает управляющая компания. В адрес УК в зимний период неоднократно направлялись письма о необходимости проведения работ. Для закрытия обращения специалист районной администрации, соблюдая технические требования портала, прикрепил фотографию, сделанную на текущую дату.
Как сообщили в администрации, сотрудники, ответственные за обработку сообщений на портале, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также внесены изменения в алгоритм обработки обращений. В настоящее время сектор по работе с порталом принял дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и достоверностью информации, предоставляемой жителям.
Портал «Управляем вместе» работает в Пермском крае несколько лет. С его помощью жители могут сообщать властям о проблемах без письменного обращения, а также голосовать за изменения городской инфраструктуры.