В Перми чиновников оштрафовали за июньский отчет по уборке снега

Как сообщили в администрации, сотрудники, ответственные за обработку сообщений на портале, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также внесены изменения в алгоритм обработки обращений. В настоящее время сектор по работе с порталом принял дополнительные меры для усиления контроля за своевременностью и достоверностью информации, предоставляемой жителям.