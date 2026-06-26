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В Прикамье УФАС потребовала снизить цены на бензин в сети АЗС

Речь идёт о заправках «Ликом».

Антимонопольщики проверили заправки Пермского края после жалоб автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.

Многочисленные обращения касались сети АЗС «Ликом». Граждане говорили о резком росте цен на бензин. В итоге информация подтвердилась.

«Розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на АЗС сети “Ликом” в период с 22 по 26 июня выросли в среднем на 20 ₽/л», — рассказали специалисты.

При этом в некоторых муниципальных образованиях региона у водителей нет альтернатив — рыночная доля заправок этой сети составляет 100%.

Предпринимателям направили предупреждение о недопустимости такого резкого роста цен. Они обязаны снизить стоимость в течение десяти дней.

Также в ведомстве добавили, что каждый день проводят мониторинг цен на автомобильное топливо и напомнили участникам рынка о необходимости ответственного поведения без спекуляций на фоне возросшего спроса.