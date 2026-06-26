«Камень преткновения»: калининградские зумеры рассказали, чего они ждут от работы

«Сегодня на ярмарке вакансий был опрос работодателей и соискателей. Что отвечали посетители ярмарки по качеству идеального работодателя? На первом месте с достаточно неплохим отрывом [оказалась] достойная заработная плата. На втором месте — баланс личной жизни и работы. Это что-то новое сейчас для нас, да? И третье — это стабильность», — сказала замминистра Левина.