«Камень преткновения»: калининградские зумеры рассказали, чего они ждут от работы

Молодые соискатели Калининградской области выделили требования к идеальному месту работы. Среди них оказались высокая заработная плата, баланс работы и личной жизни, а также стабильность. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики региона Виолетта Лёвина во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС» 26 июня.
«Сегодня на ярмарке вакансий был опрос работодателей и соискателей. Что отвечали посетители ярмарки по качеству идеального работодателя? На первом месте с достаточно неплохим отрывом [оказалась] достойная заработная плата. На втором месте — баланс личной жизни и работы. Это что-то новое сейчас для нас, да? И третье — это стабильность», — сказала замминистра Левина.
Среди требований к работе зумеры также выделили гибкий график, социальную защиту, обучение и развитие. «У нового поколения есть запрос на гибкий, нестандартный график работы. И для нас это является иногда камнем преткновения», — добавила и.о. начальника отдела кадров Прибалтийского судостроительного завода Ольга Девятуха.
Кроме того, на пресс-конференции подчеркнули, что молодые люди стремятся подстроить работу под свой стиль жизни.
Ранее доктор педагогических наук, замруководителя образовательно-научного кластера БФУ им. И. Канта «Институт управления и территориального развития», эксперт по профориентации и профессиональному самоопределению Варвара Алтунина говорила, что для современной молодежи очень важно сохранять независимость и свободу в процессе профессиональной деятельности: «Сейчас выигрывают в привлечении талантливой молодежи те работодатели, которые грамотно могут обеспечить эту свободу или создать впечатление — это особое искусство».