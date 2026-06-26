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Трамп пригрозил странам Европы 100-процентной пошлиной на все товары

США введут пошлины в 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний.

Источник: РБК

США введут пошлины в 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Эта ПОШЛИНА отменяет действие торговых соглашений, заключенных с этой страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет», — предупредил американский лидер.

Трамп упомянул, что некоторые из стран Европы близки к введению такого налога.

О готовности ввести налог для американских технологических компаний руководство Евросоюза упомянуло в прошлом году.

Материал дополняется.

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