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Воробьев сообщил о контролируемой ситуации с заправками в Подмосковье

Губернатор Подмосковья сообщил, что власти делают все возможное для нормализации ситуации.

Источник: РБК

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с бензином на заправках в регионе контролируемая, передает «Интерфакс».

«Ситуация контролируемая. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы ситуация нормализовалась», — сказал Воробьев.

На вопрос, удастся ли добиться этого в ближайшее время, губернатор ответил: «Делаем все для этого».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20−30%.

Вице-премьер добавил, что в России сейчас сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка.

По словам Новака, власти России сейчас перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей, балансировка рынка потребует определенного времени.

Ограничения на продажу топлива ввели в более чем 20 регионах России. Так, в Крыму и Севастополе, где дефицит из-за перебоя поставок начался еще в мае, полностью приостановили продажу топлива, исключение сделали для госслужб.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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