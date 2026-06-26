Собянин обсудил с Новаком снабжение Москвы топливом

Вице-премьер Александр Новак встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным, основной темой встречи стало обеспечение устойчивого снабжения потребителей столицы нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
«Особое внимание было уделено вопросам координации действий федеральных органов власти, правительства Москвы, производителей и участников топливного рынка», — сказано в сообщении.
Новак и Собянин рассмотрели механизмы оперативного мониторинга запасов нефтепродуктов, логистики поставок и ценовой динамики, позволяющие своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации и нивелировать риски возникновения локальных дисбалансов.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20−30%.
Он пояснил, что в России сейчас сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка.
Вице-премьер добавил, что власти России сейчас перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей, балансировка рынка потребует определенного времени.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с бензином на заправках в регионе контролируемая.
На вопрос, удастся ли добиться этого в ближайшее время, губернатор ответил: «Делаем все для этого».
Ограничения на продажу топлива ввели в более чем 20 регионах России. Так, в Крыму и Севастополе, где дефицит из-за перебоя поставок начался еще в мае, полностью приостановили продажу топлива, исключение сделали для госслужб.
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