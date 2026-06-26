Новак поручил создать четкий алгоритм обеспечения аграриев топливом на фоне сезонного пика

Поручения Александра Новака прозвучали на фоне традиционного для летнего периода роста потребления дизельного топлива и бензина, связанного с началом активной фазы уборочной кампании в южных регионах и постепенным смещением на север. Ранее в СМИ и отраслевых чатах появлялась информация о локальных перебоях с поставками и незначительном повышении мелкооптовых цен, что вызвало обеспокоенность у фермеров.