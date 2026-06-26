Новак поручил создать четкий алгоритм обеспечения аграриев топливом на фоне сезонного пика

Правительство РФ обеспокоилось обеспечением бесперебойного снабжения сельхозпроизводителей горючим в разгар полевых работ. По итогам совещания в кабинете министров вице-премьер Александр Новак дал комплексные поручения, направленные на предотвращение дефицита и сдерживание цен на топливном рынке.
В кабинете министров прошло совещание по ситуации на топливном рынке, ключевой темой которого стало обеспечение аграрного сектора ресурсами в условиях повышенного сезонного спроса. Как сообщили в аппарате правительства, вице-премьер Александр Новак дал ряд принципиальных поручений профильным ведомствам.
Главным из них стала задача разработать четкий и прозрачный алгоритм взаимодействия между федеральными органами власти, региональными администрациями и отраслевыми компаниями. Этот механизм призван гарантировать оперативное доведение топлива до сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств, минуя посреднические цепочки, которые могут затягивать поставки.
«Также необходимо проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей», — говорится в официальном сообщении правительства.
В ходе заседания участники детально рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами в разрезе федеральных округов. Особое внимание было уделено анализу процесса ценообразования: власти фиксируют разницу в стоимости на различных территориях и намерены нивелировать диспропорции.
В правительстве подчеркнули, что в период пиковой нагрузки на технику, от которой напрямую зависят темпы и качество проведения уборочных работ, недопустимы сбои в логистике.
Поручения Александра Новака прозвучали на фоне традиционного для летнего периода роста потребления дизельного топлива и бензина, связанного с началом активной фазы уборочной кампании в южных регионах и постепенным смещением на север. Ранее в СМИ и отраслевых чатах появлялась информация о локальных перебоях с поставками и незначительном повышении мелкооптовых цен, что вызвало обеспокоенность у фермеров.
В ответ на эти сигналы государство уже предпринимает шаги. Ожидается, что итоговый алгоритм и предложения по дополнительным мерам поддержки будут представлены Новаку в ближайшие недели.