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Отдых в ОАЭ для россиян подешевел в два раза

Средний чек при бронировании поездки в ОАЭ составляет 100,5 тыс. рублей — это на 40% меньше, чем год назад, пишет «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Аналитики Travelata.ru зафиксировали рост только на 15,6% год к году — до 125 тыс. руб.

Средний чек при бронировании поездки в ОАЭ составляет 100,5 тыс. рублей — это на 40% меньше, чем год назад, пишет «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Аналитики Travelata.ru зафиксировали рост только на 15,6% год к году — до 125 тыс. руб.

Доля ОАЭ в общей структуре продаж туроператоров в период с 19 по 26 июня, по данным Travelata.ru, достигла 2%. 8% совокупного объема продаж, по его словам, приходятся на июль. 15% формирует июнь, 12% — август. Оставшиеся 15% путешественников планируют отдохнуть в ОАЭ зимой или осенью.

В марте из-за напряженной военно-политической ситуации в регионе российские туроператоры решили полностью отказаться от продажи билетов в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт. Минэкономики России отменило ограничения 19 июня.

По мнению гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, курс рубля и бюджетная стоимость перелетов создают для россиян выгодные условия отдыха в ОАЭ. Однако, отмечает эксперт, на фоне растущего спроса цены начнут возвращаться к привычному уровню. Аналитики «Островка» прогнозируют, что к прежнему спросу у россиян поездки на Ближний Восток вернутся к концу лета — началу осени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новая волна эмиратции».

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