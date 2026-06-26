Отдых в ОАЭ для россиян подешевел в два раза

Средний чек при бронировании поездки в ОАЭ составляет 100,5 тыс. рублей — это на 40% меньше, чем год назад, пишет «Ъ» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Аналитики Travelata.ru зафиксировали рост только на 15,6% год к году — до 125 тыс. руб.