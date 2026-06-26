Новак дал поручения после совещания по ситуации на топливном рынке

В начале недели Новак на фоне роста цен и перебоев с поставками топлива в регионах поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, направленных на поддержание устойчивости на внутреннем топливном рынке России. Также вице-премьер распорядился обеспечить приоритетную поддержку топливом регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.