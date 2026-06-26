Новак дал поручения после совещания по ситуации на топливном рынке

Зампред правительства России Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке, сообщается на сайте правительства.
«В рамках совещания участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и субъектов страны», — сказано в сообщении.
В ходе встречи вице-премьер поручил профильным ведомствам и региональным властям выработать четкий алгоритм взаимодействия, чтобы оперативно обеспечивать сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами. Также была озвучена необходимость проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности.
«Подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев необходимыми ресурсами в период сезонного пикового спроса, от которого напрямую зависят темпы и качество проведения полевых работ», — говорится в сообщении.
Представители отраслевых компаний со своей стороны рассказали на совещании о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка.
В начале недели Новак на фоне роста цен и перебоев с поставками топлива в регионах поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, направленных на поддержание устойчивости на внутреннем топливном рынке России. Также вице-премьер распорядился обеспечить приоритетную поддержку топливом регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.