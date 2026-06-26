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Новак дал поручения после совещания по ситуации на топливном рынке

Вице-премьер провел совещание, на котором участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, сообщили в правительстве. Особое внимание уделили теме снабжения топливом сельхозпроизводителей.

Источник: РБК

Зампред правительства России Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке, сообщается на сайте правительства.

«В рамках совещания участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и субъектов страны», — сказано в сообщении.

В ходе встречи вице-премьер поручил профильным ведомствам и региональным властям выработать четкий алгоритм взаимодействия, чтобы оперативно обеспечивать сельхозпроизводителей и фермеров топливными ресурсами. Также была озвучена необходимость проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка для сохранения его стабильности.

«Подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев необходимыми ресурсами в период сезонного пикового спроса, от которого напрямую зависят темпы и качество проведения полевых работ», — говорится в сообщении.

Представители отраслевых компаний со своей стороны рассказали на совещании о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка.

В начале недели Новак на фоне роста цен и перебоев с поставками топлива в регионах поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, направленных на поддержание устойчивости на внутреннем топливном рынке России. Также вице-премьер распорядился обеспечить приоритетную поддержку топливом регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.

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