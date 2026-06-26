Разрыв с Россией: лаосский банк отказался работать с картами «Мир»

Лаосский Joint Development Bank объявил о полном прекращении работы с российской Национальной системой платёжных карт. Об этом следует из сообщения, опубликованного на сайте кредитной организации.
В банке уточнили, что терминалы, платёжные шлюзы и любые операционные каналы JDB больше не принимают карты «Мир». Коммерческие отношения с НСПК прекращены, а операции в российских рублях и валютах стран, находящихся под международными санкциями, не проводятся.
Кроме того, JDB отключился от Системы передачи финансовых сообщений. В организации подчеркнули, что не работают с криптоактивами и не осуществляют операции с цифровыми инструментами.
Банк сообщил, что продолжает использовать систему SWIFT для международных сообщений, выпускает карты Visa и обслуживает карты Visa, Mastercard и UnionPay.
JDB отметил, что решение связано с обновлением внутренних процедур комплаенса и необходимостью соответствовать требованиям международных финансовых партнёров, что повлияло на перечень доступных платёжных сервисов.
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