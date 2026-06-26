Разрыв с Россией: лаосский банк отказался работать с картами «Мир»

В банке уточнили, что терминалы, платёжные шлюзы и любые операционные каналы JDB больше не принимают карты «Мир». Коммерческие отношения с НСПК прекращены, а операции в российских рублях и валютах стран, находящихся под международными санкциями, не проводятся.