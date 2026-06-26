Правительство отложило решение по запрету экспорта дизеля из России

Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля до 31 июля в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Ранее Александр Новак сообщал, что правительство рассматривает запрет на экспорт дизельного топлива для производителей на несколько месяцев.