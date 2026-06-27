Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 27 июня

Национальным банком определены курсы валют на 27 июня, субботу. В последние выходные июня курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, Национальным банком на субботу, 27 июня, установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8228 белорусского рубля, 1 евро — 3,2072 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7700 белорусского рубля. Такие же курсы действовали и в пятницу, 26 июня.
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