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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 27 июня

Нацбанк Беларуси определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 27 июня, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 27 июня, субботу. В последние выходные июня курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных накануне.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, Национальным банком на субботу, 27 июня, установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8228 белорусского рубля, 1 евро — 3,2072 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7700 белорусского рубля. Такие же курсы действовали и в пятницу, 26 июня.

Еще эксперт сказал, реально ли наказывают операторов за плохую связь в Беларуси.

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