Вступают в силу новые требования к операциям клиентов банков 14−18 лет

С 1 июля российские банки начнут передавать родителям сведения о счетах и вкладах несовершеннолетних. Об этом следует из поправок к закону о банковской деятельности.
Главное изменение касается клиентов от 14 до 18 лет. Финансовые организации должны будут сообщать их законным представителям о движении средств и состоянии счетов. Правило не действует, если подросток вступил в брак или получил статус полностью дееспособного.
Поправки вводят механизм контроля за финансовыми операциями подростков. Законодатели рассчитывают, что это снизит риски и обеспечит дополнительную защиту граждан младше 18 лет.
Передача данных будет осуществляться по запросу родителей, усыновителей или попечителей. Банки обязаны предоставлять информацию в установленном порядке.
По замыслу авторов изменений, новые требования должны повысить финансовую безопасность несовершеннолетних и сократить вероятность злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Также отмечается, что нормы распространяются на все кредитные организации, работающие на территории страны, и вступают в силу одновременно.
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