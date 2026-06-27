Названа доля праворульных машин в России

По его словам, одной из причин спроса на такие машины является низкая цена — они на 25−40% дешевле леворульных. «В основном это Toyota и Honda. В некоторых странах действуют жесткие правила налогообложения на машины старше 3−5 лет, поэтому машины после этого срока просто сразу выставляют на аукцион», — добавил Тимофеев.