Названа доля праворульных машин в России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Число праворульных автомобилей в России увеличивается — сейчас их около 4 млн, или более 8% от всего автопарка. Об этом ТАСС сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
«Праворульных машин становится в России все больше, сейчас около 4 млн единиц. По отношению ко всему автопарку — более 8%, а по отношению ко вторичному рынку — более 12,2%», — сказал собеседник агентства.
По его словам, одной из причин спроса на такие машины является низкая цена — они на 25−40% дешевле леворульных. «В основном это Toyota и Honda. В некоторых странах действуют жесткие правила налогообложения на машины старше 3−5 лет, поэтому машины после этого срока просто сразу выставляют на аукцион», — добавил Тимофеев.
Наиболее популярны праворульные автомобили на Дальнем Востоке, отметил он. Так, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области более 70% машин — с правым рулем. При этом в Москве и центральном регионе в целом доля «праворуких» авто — менее 1%, уточнил Тимофеев.