Правила подачи сведений в Соцфонд для выплаты пособий изменятся с 1 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Порядок получения сведений, необходимых для назначения выплат, изменится с 1 июля 2026 года. Это следует из постановления правительства, которое изучил ТАСС.
Согласно новому правилу, Социальный фонд России будет использовать информацию, которая указана в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Фонд станет использовать только те данные, которые есть в системе, если необходимых сведений нет, Соцфонд запросит их у работодателя.
Указывается, что изменения коснутся больничных, пособий по беременности и родам, единовременных выплат при рождении ребенка, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет.