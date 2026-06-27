Правила подачи сведений в Соцфонд для выплаты пособий изменятся с 1 июля

Согласно новому правилу, Социальный фонд России будет использовать информацию, которая указана в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Фонд станет использовать только те данные, которые есть в системе, если необходимых сведений нет, Соцфонд запросит их у работодателя.