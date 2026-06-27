Исторические пароходы в Финляндии арестовали за долги

Это не первый кризис для местного пароходного бизнеса. Ещё в 2023 году владельцы намеревались продать суда из-за финансовых трудностей. Тогда ситуацию взяли под контроль власти Савонлинны, которые стремились сохранить круизы как визитную карточку города. Сейчас местные власти рассчитывают, что в ходе распродажи имущества банкрота пароходы приобретёт новый инвестор. Это позволило бы возобновить навигацию по Сайме уже к следующему летнему сезону.