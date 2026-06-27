В Крыму заявили о применении опыта Москвы при комплексном развитии 29 территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Опыт правительства Москвы применяется в Республике Крым при комплексном развитии 29 территорий в сфере жилищного строительства, гостиниц, апарт-отелей в основном в прибрежных городах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
«На территории Республики Крым в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации запущены и реализуются 29 проектов комплексного развития территорий (КРТ), из них 20 в сфере жилищного строительства, 9 — нежилая застройка (гостиницы, апарт-отели, склады и т. д.)», — говорится в ответе на запрос ТАСС.
Проекты в большинстве своем реализуются в прибрежных населенных муниципальных образованиях: Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Сакском и Черноморском районах, а также в центральной части Крыма Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Общая площадь территорий, вовлеченных в градостроительный оборот в рамках КРТ, составляет около 1 440 га. Общий планируемый градостроительный потенциал реализуемых проектов комплексного развития составляет более 12 млн кв. м (8,8 млн кв. м — жилая застройка, 3,2 млн кв. м — нежилая застройка).
На сегодняшний день механизм КРТ при оказании содействия правительства Москвы активно применяется в Республике Крым. «На разных стадиях проработки либо согласования в уполномоченных органах на постоянной основе находятся значительное количество перспективных проектов КРТ, в связи с чем данные о количестве реализуемых проектов практически еженедельно меняется в сторону увеличения», — отмечается в ответе на запрос.
Прорабатывается несколько проектов, направленных на расселение из ветхого жилого фонда и создания современных жилых кварталов с развитой инфраструктурой.