Филиал «Россети Сибирь» в Красноярском крае переведён в режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поступило штормовое предупреждение синоптиков: в Красноярском крае в эти выходные прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами более 25 м/с, ливневые дожди, грозы и град. В связи с этим филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности.