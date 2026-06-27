Филиал «Россети Сибирь» в Красноярском крае переведён в режим повышенной готовности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поступило штормовое предупреждение синоптиков: в Красноярском крае в эти выходные прогнозируют шквалистое усиление ветра с порывами более 25 м/с, ливневые дожди, грозы и град. В связи с этим филиал «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» переведён в режим повышенной готовности.
Для оперативного устранения возможных технологических нарушений в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Подготовлены 32 резервных источника электроснабжения для подачи электроэнергии в социально значимые объекты при необходимости.
Энергетики ведут постоянный мониторинг работы энергообъектов и напоминают, что сообщить о нарушениях электроснабжения можно по бесплатному телефону «Светлой линии» 8−800−220−0−220, короткий номер — 220 (круглосуточно).