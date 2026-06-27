Почти половина опрошенных россиян хотела бы стать предпринимателями

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Примерно каждый второй (47%) опрошенный представитель российской молодежи рассматривает карьеру предпринимателя как одну из предпочтительных, сказано в совместном исследовании компании Ozon и проекта «Росмолодежь. Предпринимай» (есть у ТАСС). В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 35 лет.
«Идея вести собственный бизнес популярна среди молодых людей — 47% рассматривают карьеру предпринимателя как одну из предпочтительных, из них 75% планируют начать бизнес в ближайшие 3 года. Более 70% из тех, кто думает о запуске своего дела — жители регионов», — сказано в тексте.
По данным опроса, в основном молодые люди рассматривают для старта бизнеса сферы, которые не потребуют больших вложений на первом этапе. Среди наиболее популярных направлений оказались продажа товаров (27%), услуги по созданию контента (22%), бьюти-услуги (24%), сегмент HoReCa (22%) и открытие пунктов выдачи заказов (19%). Молодежь оценивает свои шансы на успех в бизнесе как средние (51%). Более 37% считают, что будут успешны в предпринимательстве. 12% сомневаются в успехе.
Маркетплейсы стали одной из наиболее популярных площадок для старта бизнеса.
Среди молодых предпринимателей большинство работает через них. При этом у многих респондентов небольшой опыт: 74% ведут свое дело менее года, 10% — до двух лет, 11% — более трех лет, рассказали аналитики.
Главным вызовом при запуске своего дела назвали отсутствие стартового капитала (58%). Опасениям относительно инвестиций уступают эмоциональные переживания, среди которых оказались страх невозможности совмещать бизнес и учебу, неизвестность и отсутствие понимания, с чего начать бизнес, а также боязнь потерпеть неудачу и понести финансовые потери. На них по стране приходится в среднем по 7% ответов, говорится в исследовании.