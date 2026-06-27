Почти половина опрошенных россиян хотела бы стать предпринимателями

По данным опроса, в основном молодые люди рассматривают для старта бизнеса сферы, которые не потребуют больших вложений на первом этапе. Среди наиболее популярных направлений оказались продажа товаров (27%), услуги по созданию контента (22%), бьюти-услуги (24%), сегмент HoReCa (22%) и открытие пунктов выдачи заказов (19%). Молодежь оценивает свои шансы на успех в бизнесе как средние (51%). Более 37% считают, что будут успешны в предпринимательстве. 12% сомневаются в успехе.