Brand Analytics назвал профессии, которые сможет заменить ИИ

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Среди профессий, которые может частично или полностью заменить искусственный интеллект — лингвист, переводчик, копирайтер, начинающий программист. Это следует из исследования Brand Analytics, которое имеется в распоряжении ТАСС.
«Пользователи говорят об искусственном интеллекте не абстрактно. Они называют конкретные специальности: лингвист, переводчик, копирайтер, начинающий программист. Тревога из большой медийной темы перешла в личный выбор: люди прямо сейчас думают, стоит ли идти в профессию, которую, как им кажется, может изменить или частично заменить ИИ», — говорится в исследовании.
Вторая заметная связка тем в обсуждениях — сравнение вуза и колледжа вместе с обсуждением искусственного интеллекта и будущего профессий: люди говорят о том, в каких профессиях человек останется нужен, и часто аргументируют в пользу рабочих специальностей как более «защищенных» от автоматизации.
Исследование строилось на анализе пользовательского контента — личных мнений, историй и комментариев, написанных от первого лица. Проанализировано более 3 млрд русскоязычных публичных сообщений, опубликованных с 15 апреля по 15 мая 2026 года.