Brand Analytics назвал профессии, которые сможет заменить ИИ

Вторая заметная связка тем в обсуждениях — сравнение вуза и колледжа вместе с обсуждением искусственного интеллекта и будущего профессий: люди говорят о том, в каких профессиях человек останется нужен, и часто аргументируют в пользу рабочих специальностей как более «защищенных» от автоматизации.