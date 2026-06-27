Эксперт Коложвари рассказал, каким компаниям актуален выход на IPO в 2026 году

Ранее в Минфине РФ сообщили, что порядка 20 российских компаний — кандидаты на выход на IPO — включены в порядок размещения. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил ТАСС, что выход на публичный рынок капитала рассматривают от 10 до 20 клиентов банка. Ограничивающими факторами являются макроэкономическая конъюнктура в стране, осторожность инвесторов и серьезные требования к самой процедуре.