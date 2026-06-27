Эксперт Коложвари рассказал, каким компаниям актуален выход на IPO в 2026 году

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Выход на IPO сегодня наиболее актуален для крупных организаций, экспортеров и технологичных компаний. Такое мнение ТАСС высказал кандидат экономических наук, руководитель Высшей школы бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
«Если компании смогут гарантировать доходность выше ключевой ставки и стоимости облигаций федерального займа, то, возможно, и соберут деньги на рынке», — сказал эксперт.
По словам собеседника агентства, это могут и быть организации, для которых размещение не будет нести существенных рисков, и растущие технологичные предприятия. «Может, телекомы или цифровые, финтехи, медтехи, биотехи», — считает собеседник агентства.
Ранее в Минфине РФ сообщили, что порядка 20 российских компаний — кандидаты на выход на IPO — включены в порядок размещения. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил ТАСС, что выход на публичный рынок капитала рассматривают от 10 до 20 клиентов банка. Ограничивающими факторами являются макроэкономическая конъюнктура в стране, осторожность инвесторов и серьезные требования к самой процедуре.