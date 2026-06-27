Более 69 тысяч казахстанцев получили работу по госпрограммам

Одним из ключевых инструментов остаются субсидируемые рабочие места, которые помогают безработным гражданам получить опыт работы, повысить доходы и закрепиться на рынке труда, передает DKNews.kz.
По состоянию на 1 июня 2026 года на субсидируемые рабочие места трудоустроены около 69,8 тысячи человек.
Какие программы пользуются наибольшим спросом.
Субсидируемые рабочие места создаются работодателями совместно с центрами трудовой мобильности (карьерными центрами). Они предназначены для безработных граждан и отдельных категорий населения, которым требуется дополнительная поддержка при трудоустройстве.
Сегодня действуют четыре основных направления:
общественные работы; социальные рабочие места; молодежная практика; проект «Серебряный возраст».
Общественные работы остаются самым востребованным направлением.
Наибольшее количество участников задействовано в общественных работах.
По состоянию на 1 июня:
трудоустроены 49,6 тыс. человек; размер оплаты труда составляет не менее 24 МРП, или 103,8 тыс. тенге.
Такие работы позволяют обеспечить временную занятость безработных граждан, студентов и старшеклассников в свободное от учебы время. При этом проекты имеют социальную, экономическую и экологическую значимость для регионов.
Более 8 тысяч человек работают на социальных рабочих местах.
Социальные рабочие места создаются работодателями с частичным субсидированием заработной платы за счет государства.
На сегодняшний день:
трудоустроены 8,2 тыс. человек; государство компенсирует 35% заработной платы, но не более 103,8 тыс. тенге в месяц.
Молодежь получает первый профессиональный опыт.
Для выпускников колледжей и вузов действует программа молодежной практики.
Она позволяет получить первый опыт работы по специальности и повысить конкурентоспособность молодых специалистов.
С начала года:
участниками программы стали 4,9 тыс. человек; продолжительность практики составляет до 12 месяцев; заработная плата достигает 30 МРП, или 129,8 тыс. тенге.
Проект «Серебряный возраст» помогает людям старше 50 лет.
Для граждан старшего поколения реализуется проект «Серебряный возраст», направленный на поддержку занятости людей старше 50 лет.
По состоянию на 1 июня:
в рамках проекта трудоустроены 7,1 тыс. человек; государство субсидирует работодателям от 60% до 70% расходов на оплату труда участников в течение трех лет.
На что это повлияет.
Программы субсидируемой занятости позволяют безработным гражданам получить стабильный доход, приобрести новые профессиональные навыки и повысить шансы на постоянное трудоустройство. Государство планирует и дальше развивать эти механизмы, чтобы поддерживать занятость населения и укреплять рынок труда.