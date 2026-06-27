Охота на пьяных за рулём: ГАИ проведёт тотальные проверки на дорогах

Проверки затронут как минимум восемь субъектов Федерации, включая Ивановскую, Тамбовскую, Мурманскую, Ульяновскую, Кировскую, Пензенскую, Самарскую и Рязанскую области. Кроме того, инспекторы появятся на трассах и в других регионах страны.
Главная цель предстоящих облав — выявление автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. В ведомстве подчеркнули, что рейды носят профилактический характер и призваны снизить аварийность на дорогах.
Сотрудники ГИБДД обратились к гражданам с просьбой сообщать в полицию о случаях, когда они видят, что человек в неадекватном состоянии пытается управлять транспортом или уже создаёт на дороге опасные ситуации. Каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь.
Ранее Госавтоинспекция опровергла сообщения об ужесточении ответственности для водителей с 1 июля, включая новые штрафы за телефон и изменение правил проверки тонировки. В ведомстве подчеркнули, что никаких подобных нововведений не запланировано, и призвали ориентироваться только на официальные источники.
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