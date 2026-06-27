Охота на пьяных за рулём: ГАИ проведёт тотальные проверки на дорогах

Сотрудники ГИБДД обратились к гражданам с просьбой сообщать в полицию о случаях, когда они видят, что человек в неадекватном состоянии пытается управлять транспортом или уже создаёт на дороге опасные ситуации. Каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь.