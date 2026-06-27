Из Омска запустят прямой рейс в Уфу

В осенне-зимнем расписании авиакомпании «Азимут» появилось направление Омск — Уфа — Омск. Первый прямой рейс из Омска в столицу Башкортостана запланирован на 30 октября. Стоимость билетов начинается от 5500 рублей в одну сторону. Рейс является субсидируемым.