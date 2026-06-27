Из Омска запустят прямой рейс в Уфу

В осенне-зимнем расписании авиакомпании «Азимут» появилось направление Омск — Уфа — Омск. Первый прямой рейс из Омска в столицу Башкортостана запланирован на 30 октября. Стоимость билетов начинается от 5500 рублей в одну сторону. Рейс является субсидируемым.
Прямые перелёты между городами приостановлены в январе 2026 года.
Ранее мы писали, что в Омске в этом году будут работать 13 субсидированных авиамаршрутов.
Накануне стало известно, что на посту гендиректора ОАО «Омского аэропорта» остаётся Олег Селиверстов. Решение принято на заседании совета директоров. Это седьмое переизбрание руководителя на этот пост.