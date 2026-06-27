В очереди на Крымском мосту утром скопилось более 1200 машин

Днем ранее, 26 июня, ситуация на подъездах к мосту была еще более напряженной. Тогда со стороны Краснодарского края в очереди находились около 2,1 тысячи автомобилей, а время ожидания составляло от одного до пяти часов в зависимости от загруженности. Со стороны Керчи в очереди ожидали 2450 автомобилей.