В очереди на Крымском мосту утром скопилось более 1200 машин

Утром в субботу, 27 июня, на подъездах к Крымскому мосту образовались очереди из 1280 автомобилей. Время ожидания для водителей в очереди составляет около двух часов. Об этом сообщает инфоцентр транспортного перехода в Telegram-канале.
По данным информационного центра, со стороны Тамани на ручной досмотр ожидают 700 автомобилей, со стороны Керчи — еще 580. Водителям и пассажирам рекомендуют сохранять спокойствие и выполнять требования сотрудников, обеспечивающих безопасность.
Напомним, движение по Крымскому мосту временно приостанавливали ночью. Ограничения были введены около 4:00 мск, а уже в 5:45 движение возобновили.
Днем ранее, 26 июня, ситуация на подъездах к мосту была еще более напряженной. Тогда со стороны Краснодарского края в очереди находились около 2,1 тысячи автомобилей, а время ожидания составляло от одного до пяти часов в зависимости от загруженности. Со стороны Керчи в очереди ожидали 2450 автомобилей.