Будущее рубля предсказал экономист

Тем не менее, по его оценке, если к концу года не произойдет форс-мажорных ситуаций или геополитических потрясений, доллар должен выйти на уровень около 86 рублей. Остапкович считает, что такой курс был бы идеальным для бюджета страны и экономических агентов, включая экспортоориентированные предприятия, а также не создал бы серьезных трудностей для населения.