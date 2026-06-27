Будущее рубля предсказал экономист

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, Георгий Остапкович, поделился своим видением ситуации на валютном рынке. По его мнению, в ближайшее время тенденция будет направлена на ослабление рубля и рост доллара.
Эксперт отметил, что ранее курс доллара достиг трехмесячного максимума на российском межбанковском рынке, превысив 76 рублей. Хотя он не может точно предсказать, до каких значений поднимется доллар, в бюджете России предварительно заложен курс 96,2 рубля.
Тем не менее, по его оценке, если к концу года не произойдет форс-мажорных ситуаций или геополитических потрясений, доллар должен выйти на уровень около 86 рублей. Остапкович считает, что такой курс был бы идеальным для бюджета страны и экономических агентов, включая экспортоориентированные предприятия, а также не создал бы серьезных трудностей для населения.
Он подчеркивает, что диапазон 86−88 рублей является оптимальным, так как позволяет сбалансировать интересы государства и граждан, не оказывая негативного влияния на экономику.