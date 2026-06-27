Работники новосибирского супермаркета намерены судиться с работодателем

В Новосибирске сотрудники супермаркета на улице Бердышева пожаловались на нарушение трудовых прав и заявили о намерении обратиться в суд. О ситуации сообщил «Прецедент».
Несколько работников направили обращения в Государственную инспекцию труда Новосибирской области. По их словам, несмотря на должность продавцов-кассиров, им приходится выполнять дополнительные обязанности, включая уборку помещений и выпечку хлебобулочных изделий.
Кроме того, сотрудники утверждают, что руководство ограничивает время перерывов и следит за их передвижением с помощью камер видеонаблюдения.
Одна из работниц уже уволилась, остальные намерены добиваться защиты своих прав в судебном порядке.
В Государственной инспекции труда сообщили, что в ходе проверки информация о запрете на использование перерывов не подтвердилась. В ведомстве также отметили, что руководство магазина в письменных объяснениях отвергло обвинения в нарушении трудового законодательства.