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Работники новосибирского супермаркета намерены судиться с работодателем

Одна из работниц уже уволилась, остальные намерены добиваться защиты своих прав в судебном порядке.

Источник: Freepik

В Новосибирске сотрудники супермаркета на улице Бердышева пожаловались на нарушение трудовых прав и заявили о намерении обратиться в суд. О ситуации сообщил «Прецедент».

Несколько работников направили обращения в Государственную инспекцию труда Новосибирской области. По их словам, несмотря на должность продавцов-кассиров, им приходится выполнять дополнительные обязанности, включая уборку помещений и выпечку хлебобулочных изделий.

Кроме того, сотрудники утверждают, что руководство ограничивает время перерывов и следит за их передвижением с помощью камер видеонаблюдения.

Одна из работниц уже уволилась, остальные намерены добиваться защиты своих прав в судебном порядке.

В Государственной инспекции труда сообщили, что в ходе проверки информация о запрете на использование перерывов не подтвердилась. В ведомстве также отметили, что руководство магазина в письменных объяснениях отвергло обвинения в нарушении трудового законодательства.