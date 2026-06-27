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Перевод работников на удалёнку из-за нехватки бензина предложили в Иркутске

В Иркутске продолжают искать пути решения ситуации с нехваткой топлива.

Источник: Reuters

В Иркутске продолжают искать пути решения ситуации с нехваткой топлива. Как сообщает пресс-служба администрации города, дизеля достаточно, а вот бензин есть фактически только в одной сети заправок. По этой ситуации мэрия провела совещание.

«Мэр Руслан Болотов направил губернатору предложения по стабилизации ситуации с отгрузкой топлива. Также он обратился к руководителям организаций Иркутска с просьбой рассмотреть возможность перевода работников на дистант», — сообщает пресс-служба администрации.

Известно, что автобусы сейчас заправляют по договору с небольшими очередями. Чтобы общественный транспорт мог высаживать пассажиров беспрепятственно, на части остановок установили ограждения.

Также из-за больших очередей на заправках приняли решение дополнительно установить дополнительные биотуалеты рядом.